La cafeína no te da energía: así engaña a tu cerebro para que sientas menos cansancio

Cuando tomás café y sentís que tenés más energía, en realidad la cafeína no crea energía nueva en tu cuerpo.

Su efecto principal ocurre en el cerebro, donde bloquea temporalmente la adenosina, una sustancia relacionada con el cansancio.

La adenosina se acumula durante el día y se une a receptores cerebrales para enviar la señal de «estoy cansado».

La cafeína tiene una estructura similar y ocupa esos mismos receptores, pero sin activarlos de la misma forma.

Por eso, durante un rato, el cerebro recibe menos señal de sueño y podés sentirte más despierto y concentrado.

Sin embargo, la cafeína no elimina la necesidad de dormir ni reemplaza el descanso: cuando su efecto baja, la adenosina vuelve a actuar y el cansancio reaparece.