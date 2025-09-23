La Barra Azul regresó oficialmente con la campaña “Silencio Cuscatlán”, propuesta que busca combinar respeto y presión psicológica en los partidos de octubre contra Panamá y Guatemala, claves en el camino de la Selecta rumbo al Mundial 2026.

Según explicó su presidente, Iván Flores, el plan contempla que más de 45 mil aficionados guarden silencio absoluto durante el himno visitante, lo que pretende desestabilizar emocionalmente al rival.

Después, el estadio estallará en un cántico ensordecedor con el himno salvadoreño, gesto que, además de simbolizar unión, pretende reforzar el papel de la hinchada como un jugador clave dentro de la clasificación mundialista.