Armar un kit básico de maquillaje se convierte en estrategia fundamental para enfrentar imprevistos estéticos durante la jornada, según expertos en cuidado personal.

Este neceser minimalista debe incluir polvos compactos, labial, rímel, corrector y una brochita que permitan retoques rápidos ante situaciones como reuniones improvisadas o efectos del clima sobre el maquillaje inicial.

La selección de productos multiusos en envases pequeños optimiza espacio, mientras elementos adicionales como curitas y toallitas húmedas transforman el kit en botiquín personal que fortalece la autoconfianza mediante soluciones prácticas que equilibran practicidad y bienestar emocional.