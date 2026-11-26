Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado por error desde Estados Unidos en 2025, llegó el miércoles a Madrid, España, como un hombre libre, según informó su abogado.

Su caso adquirió relevancia internacional por las circunstancias de su expulsión y por las críticas a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con su defensa, la administración estadounidense buscaba que Ábrego García fuera enviado a Liberia en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esposado y bajo custodia. Sin embargo, el abogado señaló que salió caminando y sin restricciones.