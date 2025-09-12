Ke Personajes y J Balvin sorprenden con “Celosa”, una fusión explosiva de cumbia y reguetón que apunta a ser un himno global.

El tema, compuesto por Emanuel Noir y un equipo de productores de élite, cuenta con un videoclip filmado en Tijuana bajo la dirección de Fernando Lugo.

Dado que Balvin es una figura de talla mundial, su colaboración significa un hito histórico para la cumbia argentina. Este lanzamiento, que precede su esperado show en el Estadio Ferro, consolida el momento arrollador del grupo.