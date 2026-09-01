Karol G y Bruno Mars estrenan “Still” mientras crecen rumores sobre un posible romance

Karol G y Bruno Mars sorprendieron con “Still”, una colaboración incluida en el nuevo álbum de la colombiana que también alimentó especulaciones sobre un posible romance.
“Still” fue lanzada el 4 de agosto de 2026 como parte de No me arrepiento de sentir tanto, el séptimo álbum de estudio de Karol G.
La canción está interpretada completamente en inglés y aborda sentimientos que permanecen después de una separación.
La química mostrada por ambos en redes sociales alimentó comentarios sobre una relación, pero hasta ahora no existe una confirmación pública de romance entre los artistas.