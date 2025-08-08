Karol G continúa cosechando éxitos con “Se Puso Linda”, una canción que se volvió tendencia en TikTok gracias a los retos y videos que sus seguidores crearon.

La artista, que ha demostrado una habilidad constante para conectar con el público digital, lanzó una versión instrumental que permite explorar la melodía sin la intervención vocal.

Esta apuesta, que refuerza su versatilidad y capacidad de adaptación a distintas audiencias, consolida el tema como uno de los más comentados en plataformas de streaming y redes sociales.