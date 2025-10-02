Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en presentarse en el icónico cabaret Crazy Horse de París, donde completó cuatro exitosas funciones que marcaron un hito en su carrera internacional.

La colombiana celebró su debut con un brindis especial junto a Berta González Nieves, fundadora de Casa Dragones, momento en el que presentaron 200 copas del tequila cristalino que simboliza la artesanía mexicana y el lujo de los momentos compartidos.



Entre el selecto grupo de invitados destacaron figuras como Jaden Smith, Shay Mitchell, Christian Louboutin, Becky G y Pharrell Williams, personalidades del mundo del diseño y el entretenimiento que respaldaron el talento de La Bichota en su consagración europea.