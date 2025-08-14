Karol G protagonizará el primer show de medio tiempo de la NFL transmitido exclusivamente por YouTube, evento que marcará un hito en la difusión global del fútbol americano.

La ganadora del Grammy se presentará el 5 de septiembre en el Arena Corinthians de São Paulo durante el partido entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs.

La transmisión gratuita comenzará a las 21:00 hora brasileña, con un previo una hora antes, permitiendo a fans de todo el mundo vivir esta fusión deportiva y musical.