Karol G anuncia «No me arrepiento de sentir tanto» con un adelanto más íntimo

Karol G confirmó el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto, un nuevo proyecto musical que muestra una faceta más introspectiva y emocional, distinta a la propuesta de sus trabajos más recientes.

La cantante colombiana presentó un primer adelanto acompañado de un video con un discurso centrado en las pérdidas, el crecimiento personal y la resiliencia.

El anuncio marca un cambio respecto al estilo festivo de sus lanzamientos anteriores.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del álbum, la artista ya interpretó una de las nuevas canciones durante un concierto reciente.

Sus seguidores esperan conocer la fecha oficial de estreno.

