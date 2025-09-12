Kapo y Camilo reinventan el bolero con “Esta es tu casa nena”, un tema que fusiona la esencia clásica con sonidos modernos.

Aunque el bolero es un género tradicional, ambos artistas logran una proyección contemporánea que conecta con un público global.

Kapo, referente del afro-pop, demuestra su versatilidad, mientras que Camilo reafirma su talento para reinterpretar estilos clásicos. Esta colaboración no solo conquista corazones, sino que también posiciona a los cantantes en la vanguardia de la nueva ola musical latina.