Las autoridades de Kansas enfrentan crecientes casos de trata de personas con fines laborales, que representan el 80% de los delitos de explotación en el estado, principalmente en el sector agrícola donde operan con visas H-2A.

El fiscal general lidera la Junta Asesora sobre Trata de Personas, coordinando con sectores públicos y privados para identificar víctimas, mayormente migrantes centroamericanos, controladas mediante amenazas de deportación y retención de documentos.

Las investigaciones consideran indicadores como tatuajes con coronas o símbolos monetarios que pueden denotar relaciones de explotación.

El programa estatal destina 250,000 dólares anuales a atención de víctimas, aunque la identificación se complica porque quienes carecen de documentación evitan revelar sus datos reales por temor a represalias.