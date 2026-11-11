Kael y Fabri el Androide presentan «Lejanía» su nueva apuesta musical sobre el desamor

Los artistas salvadoreños Kael y Fabri el Androide presentan «Lejanía», su nuevo sencillo de música urbana que aborda el desamor y la distancia entre dos personas que alguna vez compartieron un vínculo.

La canción ya superó las 250.000 reproducciones en YouTube durante sus primeros 11 días de estreno.

Kael explicó que la composición busca conectar con las experiencias de otras personas y permitir que el público se identifique con la historia.

La colaboración surgió después de que ambos artistas, quienes se conocen desde hace uno o dos años, retomaran la idea de trabajar juntos.

Tras compartir algunas propuestas musicales, grabaron las voces y produjeron el tema en aproximadamente dos semanas.

El sencillo también cuenta con un video musical oficial que ya está disponible en YouTube. Ambos intérpretes destacaron la respuesta del público y compartieron que han recibido videos de personas que muestran su emoción al escuchar la canción.