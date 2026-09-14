Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dicta primera cadena perpetua en El Salvador

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, dictó la primera cadena perpetua revisable en El Salvador contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 30 a 31 años, tras hallarlo responsable de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, en Arcatao. De acuerdo con las investigaciones, Herrera Castro, bajo los efectos del alcohol, discutió con la víctima y le causó lesiones mortales en la cabeza y el rostro con piedras. Luego, le robó el dinero que llevaba.

La pena se aplicó bajo las reformas que introdujeron la prisión perpetua revisable, vigentes desde abril de 2026 y operativas en los juzgados de lo criminal desde el 14 de mayo.