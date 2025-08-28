Pedro David Torres Hernández fue procesado por homicidio y por alterar la escena del crimen, según lo resolvió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador.

La Fiscalía General de la República detalló que el 9 de agosto de 2025, Torres llegó a la vivienda de la víctima en el centro de San Salvador y, tras una discusión en la madrugada, la estranguló con un lazo.

Posteriormente manipuló el lugar para hacer creer que se trataba de un suicidio, lo que constituye el delito de fraude procesal.

Las irregularidades detectadas en la escena y otras pruebas permitieron a la Fiscalía imputarle ambos cargos, mientras las investigaciones continúan abiertas para recabar más evidencias. El juzgado decretó prisión provisional para el acusado.