El Juzgado de Paz de Jujutla decretó prisión provisional para el ciudadano guatemalteco Bryan Enrique Lobos Pérez, capturado en un control vehicular sobre la carretera Litoral cerca del cantón El Rosario con marihuana y cocaína ocultas en su automóvil.

Las autoridades confirmaron que mediante labores de inteligencia se identificó al sujeto, quien pretendía introducir las drogas ilegalmente al país simulando ser un ciudadano común durante el operativo.

El acusado enfrenta cargos por tráfico ilícito de sustancias controladas luego de que las evidencias encontradas en su vehículo confirmaran el intento de ingreso de narcóticos al territorio nacional.