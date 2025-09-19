Miguel Ángel Ramos Ayala fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, ocurrido el 12 de diciembre de 2023 en Nueva Concepción, Chalatenango.

Las investigaciones determinaron que la víctima mantenía una relación con el condenado desde 2019 y sufría un círculo constante de violencia física, verbal y psicológica, culminando en el crimen que la justicia salvadoreña sancionó con la pena máxima permitida.

La sentencia, emitida por un tribunal de sentencia, destaca por su severidad frente a los crímenes de género en El Salvador.