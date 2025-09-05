José Ricardo García Hernández fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada contra comerciantes en San Salvador, según sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia.

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que el pandillero operaba en Mejicanos y Cuscatancingo durante 2022, donde exigió pagos mensuales a un comerciante bajo amenazas de muerte contra su familia.

La Oficina Fiscal de Mexicanos presentó la acusación que culminó con esta condena como ejemplar contra la extorsión que afecta a pequeños empresarios salvadoreños.