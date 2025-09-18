A tan solo horas de ser juramentado en Casa Presidencial el nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo Herrera, habló para la prensa y reveló que solamente 4 horas después de reparar la tubería de 48 pulgadas entre la estación central y San Ramón, volvió a colapsar dejando de nuevo sin agua a zonas en Mejicanos, San Salvador, Ayutuxtepeque, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva

La reparación se prevé tarde al menos tres días. Las zonas con prioridad para abastecer de agua serian escuelas, hospitales y comunidades afectadas, sin embargo el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera agrego que no habrá suspensión de clases pues ellos se encargaran de suministrar el recurso hídrico.

Se le consulto al ministro de Obras Públicas, a que se debía el cambio repentino del ex presidente Jorge Castaneda, sin embargo no quiso brindar detalles y aseguro que esta decisión le compete exclusivamente al presidente de la República.