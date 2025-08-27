El Consejo Superior del Trabajo es la instancia tripartita entre el sector empleador, trabajador y gobierno, quienes sostendrán su primera reunión el próximo martes dos de septiembre, donde uno de los temas principales a tratar será el desafío de promover la transición del sector informal hacia la formalidad.

Pero según el presidente del Consejo Superior del Trabajo, para lograr reducir la informalidad, será necesario realizar reformas de ley.

Según últimos informes, la tasa de desempleo en el país supera el 5%. Por lo que la generación de más oportunidades laborales es otro tema prioritario señala Jorge Arriaza, vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo.

Mientras que el sector trabajador dijo que entre los principales puntos que buscarán abordar de encuentra el incremento al salario mínimo y las pensiones.

Dentro del plan del Consejo Superior del Trabajo esta concretar metas trimestrales y mecanismos de seguimiento.

En la juramentación del ente tripartito asistieron los titulares de las diferentes carteras de Estado, el vicepresidente de la República, empresarios, miembros de sindicatos de trabajadores y el fiscal general.