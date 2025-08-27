El Consejo Superior de Trabajo fue juramentado oficialmente, consolidándose como un ente encargado de analizar políticas que impulsen la economía y mejoren las condiciones laborales.

Entre sus funciones principales se incluye el diseño de estrategias para fortalecer el mercado de trabajo, lo cual resulta clave en un contexto donde la estabilidad económica enfrenta retos constantes.

Además, el consejo asumirá la responsabilidad de proponer medidas que fomenten la generación de empleo y que fortalezcan los puentes entre el sector productivo y los trabajadores, con el objetivo de promover un crecimiento inclusivo y sostenible.