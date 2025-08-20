Seis ecuatorianos y tres guatemaltecos enfrentarán juicio con detención provisional en el territorio salvadoreño por el delito de tráfico ilícito. Estos nueve extranjeros fueron interceptados a 490 millas náuticas al sur de la bocana en El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, en La Paz, en una embarcación que transportaba 1,482 kilos de cocaína, valorados en 37,257,480 dólares.

La audiencia preliminar de este caso se realizó en el juzgado quinto de instrucción en San Salvador, la cual valoró que había suficiente prueba documental, pericial y testimonial en contra de los imputados.

En otro caso similar, a 10 años de prisión fueron condenados Jonathan José Romero Romero y Ana Cecilia Arévalo Castro, por tráfico de droga.

El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2023, ambos sujetos de nacionalidad salvadoreña ingresaron al país procedentes de Guatemala en el punto aduanal en la frontera las chinamas, cuando realizaron el registró migratorio se encontraron bultos escondidos con hierba seca, tras realizarse los análisis se constató que eran 15,023.10 gramos de marihuana, valoradas en 17,126.33 dólares.