Tres ecuatorianos y tres mexicanos seguirán en prisión y continuarán con el juicio en su contra por los delitos de tráfico de drogas, además de posesión y tenencia. Estas personas fueron detenidas el 9 de octubre de 2024, mientras navegaban a 420 millas náuticas de las costas salvadoreñas.

La marina nacional les encontró un cargamento de 1,551 kilogramos de cocaína, 19 gramos de marihuana y 6.8 gramos de cocaína; todo valorado en más de 38.9 millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados trabajaban en conjunto para transportar el narcótico.

En otro proceso, cuatro salvadoreños fueron enviados a juicio por el delito de tráfico ilícito de drogas. Los imputados fueron sorprendidos en flagrancia mientras transportaban en un vehículo dos paquetes con narcóticos en el kilómetro 143 y medio de la carretera litoral en San Miguel. Según el ministerio público, dos de los procesados se encargaban de brindar seguridad a los ocupantes del vehículo a bordo de motocicletas.

Los tribunales también ordenaron la captura de Carlos Humberto Ventura y Glenda Marina Ventura por supuestamente dedicarse al comercio y distribución de drogas. La pareja fue interceptada a las afueras de una casa de huéspedes en el centro de San Salvador, y mediante un allanamiento en su vivienda se les incautaron varias porciones de sustancia cristalina, químicos, material vegetal, 335 dólares en efectivo, equipo tecnológico, vehículos, entre otros ilícitos.