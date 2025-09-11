Según la Fiscalía, en el 2021 estos sujetos se hacían pasar por empresarios prestigiosos que arrendaban locales con promesa de pago, pero nunca cumplían con los pagos y se adueñaban de los lugares.

A una de las víctimas le arrendaron un inmueble durante 10 años, valorado en un 1,590,000 dólares, período durante el cual nunca pagaron el dinero al verdadero dueño.

Luego de la audiencia preliminar ante el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla, René Ventura se mantendra en detención provisional y se ratificó la orden de captura en contra de Antonio Boanerges Tabora.