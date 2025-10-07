Según las investigaciones, el primer asesinato ocurrió el 30 de noviembre de 2020, cuando la víctima se desplazaba en motocicleta y fue interceptada por los pandilleros, quienes le dispararon hasta quitarle la vida. El segundo homicidio se registró el 25 de junio de 2021, cuando otro hombre fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

De acuerdo con la Fiscalía, los ataques fueron motivados porque los delincuentes sospechaban que las víctimas eran informantes de la Policía Nacional Civil. El ministerio público ha solicitado la pena máxima para los imputados, quienes son procesados en el tribunal segundo de sentencia de Santa Tecla.