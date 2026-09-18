Juicio contra pandilleros por diversos delitos

Por múltiples delitos 38 pandilleros fueron enviados a juicio, uno de los casos que se les atribuye es el asesinato de tres mujeres, ocurrido el 30 de enero de 2017, en el distrito de Metapán, Santa Ana.

Además de otros homicidios agravados y homicidios agravados en grado de tentativa, uno de los casos que también se está resolviendo con esta audiencia es la muerte de un agente del CAM del distrito de Mejicanos en San Salvador.

El tribunal segundo contra el crimen organizado de San Salvador, mantuvo detención provisional como medida cautelar, según detalló la Fiscalía General de la República.

Mientras que el tribunal primero de sentencia de San Miguel, condenó a 12 años de prisión a cuatro pandilleros de una estructura criminal por el delito de limitación a la libertad de circulación.

Entre el 2016 y 2017, estos sujetos amenazaban a sus víctimas en el oriente del país, para que abandonaran las viviendas en las que residían por orden de la pandilla.