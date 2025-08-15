Los jueces del tribunal primero de sentencia rechazaron la petición de la Fiscalía General de la República de enviar a prisión provisional al exministro de Seguridad, Benito Lara, este se pronunció sobre la petición y aseguró haber cumplido por cinco años con todas las medidas cautelares.

Lara y los demás procesados enfrentan acusaciones por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, habrían negociado con pandillas a cambio de apoyo en las elecciones de 2014 y 2015.

El abogado defensor del exministro de gobernación Arístides Valencia señaló que los testigos criteriados presentados por la Fiscalía son delincuentes, por lo que pedirán al juez ordenar su captura.

Este juicio continuará con la declaración del testigo clave.