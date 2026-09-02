Juicio abierto contra varios pandilleros del Barrio 18

7 pandilleros pertenecientes a la tribu Aguilares del Barrio 18 Revolucionarios, enfrentan juicio tras ser acusados por los delitos de desaparición de personas y homicidio agravado de cuatro víctimas las cuales fueron desmembradas y posterior a eso, enterradas.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los cadáveres de las víctimas fueron movidos de una fosa a otra para complicar la investigación, hechos que ocurrieron el 12 de abril de 2021 en el distrito de Aguilares.

La representación fiscal asegura contar con las pruebas pertinentes, documental, pericial y testimonial con la que se busca demostrar la responsabilidad de los acusados y solicitar las penas máximas.