Juicio abierto contra varios pandilleros del Barrio 18

El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador, realiza un juicio abierto contra varios pandilleros acusados por los delitos de desaparición de personas y homicidio agravado.

7 pandilleros pertenecientes a la tribu Aguilares del Barrio 18 Revolucionarios, enfrentan juicio tras ser acusados por los delitos de desaparición de personas y homicidio agravado de cuatro víctimas las cuales fueron desmembradas y posterior a eso, enterradas.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los cadáveres de las víctimas fueron movidos de una fosa a otra para complicar la investigación, hechos que ocurrieron el 12 de abril de 2021 en el distrito de Aguilares.

La representación fiscal asegura contar con las pruebas pertinentes, documental, pericial y testimonial con la que se busca demostrar la responsabilidad de los acusados y solicitar las penas máximas.