Juguetes tradicionales y artesanías  

Hace algunas décadas, un trompo, un yoyo o un capirucho eran parte de la infancia de muchos salvadoreños, juguetes sencillos, elaborados principalmente de madera, que todavía pueden encontrarse en el mercado San Miguelito en San Salvador, vendedores cuentan que, aunque estos juguetes se mantienen a la venta, ya no tienen la misma presencia entre las nuevas generaciones.

Para algunos comerciantes, ahora son los salvadoreños que viven en el exterior y los visitantes extranjeros quienes se interesan por estos productos, muchas veces como un recuerdo de la infancia y de las tradiciones del país.

Los precios rondan entre los dos y cinco dólares, dependiendo del tamaño y del tipo de juguete.

Entre estos productos también se encuentran las hondillas, un objeto tradicional que durante años fue utilizado, principalmente en zonas rurales, para prácticas de puntería y para la caza menor.

En El Salvador todavía hay artesanos que elaboran estos juguetes de madera de forma tradicional y Cojutepeque es uno de los lugares donde se mantiene esta producción artesanal.