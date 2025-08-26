Ábrego García, quien en marzo había sido deportado a El Salvador y a quien luego se le hizo regresar a Estados Unidos, fue detenido nuevamente el lunes en Baltimore por agentes de los servicios de inmigración y aduanas.

El ICE informó que Ábrego García de 30 años, será procesado para su deportación a Uganda, luego de su liberación el viernes de una cárcel de Tennessee.

La defensa del salvadoreño presentó de inmediato un recurso para detener la deportación y la jueza de distrito Paula Xinis decidió suspender temporalmente la expulsión de Ábrego, mientras realiza nuevas audiencias.