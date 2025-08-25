Una jueza federal en Estados Unidos suspendió temporalmente la deportación de Kilmar Ábrego a Uganda, pese a que el migrante salvadoreño ya había sido expulsado a su país en marzo y luego obligado a regresar.

Ábrego, que se ha convertido en un emblema de las duras medidas impulsadas por Donald Trump contra la migración irregular, permanece bajo custodia de ICE mientras se define su caso.

La decisión refleja las tensiones que persisten en torno a las deportaciones masivas, las cuales generan debates sobre legalidad, derechos humanos y discrecionalidad judicial.