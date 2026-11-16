Los salvadoreños próximos a jubilarse que retiraron el 25% anticipado de su cuenta individual de ahorro para pensiones deberán pagar intereses y rentabilidad según el monto otorgado por las administradoras de fondos de pensiones.

Más de 191 mil salvadoreños retiraron parte de sus ahorros tras la medida aprobada en 2017, vigente hasta 2022, cuando el gobierno la suspendió.

En ese periodo, los desembolsos de las AFP superaban los 1,091 millones de dólares.

El cobro de intereses se aplica sobre el capital otorgado, por lo que una cuenta individual más alta genera intereses más elevados.

Una persona con 30 mil dólares ahorrados que usó el anticipo no pagará 7,500 dólares, el monto que recibió, sino más de 9,000 dólares.

Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, advirtió que la deuda del Estado con el sistema de pensiones supera los 11 mil millones de dólares.

Según Pineda, el 80% del valor total del sistema está comprometido en deuda y el 20% disponible no alcanza para llegar a 2029.