El futbolista español Juan Mata anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años, poniendo fin a una trayectoria de dos décadas en la que conquistó importantes títulos a nivel de clubes y selección.

El mediocampista comunicó su decisión este miércoles 18 de noviembre mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que aparece colgando sus botines con el mensaje: «A veces amar es dejar ir. Gracias, fútbol».

Durante su carrera, Mata defendió las camisetas de equipos como Valencia, Chelsea y Manchester United, además de jugar en Turquía, Japón y Australia.