Jóvenes se preparan para el 15 de septiembre

Miles de estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas se preparan para participar en el desfile del próximo 15 de septiembre, fecha en la que El Salvador conmemorará 205 años de independencia.

Este es el caso de Linda Rivera, estudiante de bachillerato, opción contador, del instituto nacional Alberto Masferrer, quien cada sábado dedica ocho horas a los ensayos para prepararse y formar parte de esta celebración patria.

Por su parte los docentes destacan que el participar de estas actividades genera destrezas, compromiso y disciplina.

El recorrido del desfile en el que participaran los estudiantes del instituto Alberto Masferrer iniciará en la escuela República de Perú en Mejicanos recorriendo las principales calles del distrito hasta llegar al centro de la ciudad.