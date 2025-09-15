Daniel Salazar es un joven salvadoreño apasionado por las nuevas tecnologías. Comenzó practicando impresión 3D y, con el tiempo, descubrió que su verdadera vocación era la robótica, área en la que hoy destaca por su talento y dedicación.

Salazar es uno de los 12 integrantes del equipo que representará a El Salvador en la competencia más importante de robótica educativa a nivel mundial.

Según su profesor, la robótica permite a los jóvenes ampliar sus conocimientos en programación y sistemas, desarrollar su creatividad y fortalecer habilidades necesarias para enfrentar los retos de la era digital.

Los participantes tendrán la oportunidad también de asistir en octubre a un encuentro amistoso en Panamá, donde compartirán experiencias y presentarán sus innovaciones junto a otros talentos de la región.