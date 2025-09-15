Jóvenes salvadoreños destacados en robótica representarán al país en la competencia mundial más importante de esta disciplina, la World Robotic Olympiad, que este año se celebrará en su lugar de origen, Singapur.

Daniel Salazar, uno de los dos integrantes del equipo, descubrió su vocación a los 15 años, evolucionando desde la impresión 3D, hasta dominar el lenguaje Python para la programación avanzada.

Con esta participación, que marca la tercera vez que esta academia representa a la nación, El Salvador demuestra su creciente potencial en el escenario global de la tecnología y la innovación educativa.