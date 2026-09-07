Jóvenes en el mercado laboral al finalizar sus estudios

El 22% de los jóvenes salvadoreños que se encuentran entre los 18 a 24 años, de edad están cursando una carrera universitaria, entre las expectativas que mantienen los jóvenes es desempeñarse laboralmente en el área que por años se han preparado.

Sin embargo, algunos estudiantes mencionan que deben estar en constante preparación para poder aplicar a mejores empleos.

Estudios han revelado que el 48.4% de las personas desempleadas en el país son jóvenes, la exigencia previa de experiencia laboral o las pocas oportunidades de empleo en sus áreas, les impiden acceder a un trabajo, mientras que más de 200,000 se encuentran inscritos en universidades de estos, más del 62,000 se encuentran cursando una carrera en la universidad estatal del país.