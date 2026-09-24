Jóvenes de Morazán se capacitan en producción agrícola para acceder a oportunidades laborales

Jóvenes de Morazán se capacitan en producción agrícola como parte de un proyecto que busca brindarles herramientas para acceder a oportunidades laborales.

La iniciativa es desarrollada por una fundación de origen estadounidense mediante una Escuela Agroecológica Inclusiva en el Instituto Nacional de San Francisco Gotera.

El proyecto se ejecuta desde 2019 y surgió ante la limitada oferta de educación superior y oportunidades de empleo para los jóvenes de la zona.

Actualmente, 108 estudiantes reciben formación teórica y práctica en diferentes áreas agrícolas, con conocimientos que también pueden replicar en sus comunidades. Entre las actividades que realizan está la crianza de pollos de engorde, desde los cuidados de las aves hasta la preparación para su comercialización.