Una joven repartidora de 25 años perdió la vida en un violento siniestro vial registrado en la intersección de la avenida Jerusalén con la calle La Mascota, tras ser impactada por un vehículo que, según testigos, circulaba a excesiva velocidad.

El impacto fue de tal magnitud que la víctima, quien laboraba para una empresa de comida rápida, fue lanzada hacia el carril contrario, lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo la arteria vial durante el procesamiento de la escena.

Este trágico evento se enmarca en una alarmante estadística del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que reporta un incremento del 21% en la mortalidad de motociclistas, con un promedio de una muerte diaria que ya suma 300 fallecidos en lo que va del año.