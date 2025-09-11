Bryan Joaquín Hernández González, de 22 años, fue capturado por la PNC tras atropellar a una mujer y un menor de 6 años que intentaban cruzar la carretera Panamericana Este en el kilómetro 34, San Juan Opico, La Libertad.

La Policía Nacional Civil indicó que la distracción al volante y el manejo con una licencia inadecuada para el tipo de vehículo causaron el accidente.

Las víctimas, trasladadas a un centro asistencial, se encuentran estables. Hernández será remitido al sistema judicial por el delito de lesiones culposas, según el reporte oficial.