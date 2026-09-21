Joven de 20 años es capturado tras accidente que dejó un niño fallecido en San Vicente Norte

Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, fue capturado tras un accidente de tránsito ocurrido en San Vicente Norte, donde un niño de 9 años perdió la vida y otras 10 personas resultaron lesionadas. Entre los afectados se encuentra un bebé que permanece en estado crítico.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana, en Santo Domingo, San Vicente Norte. Según la Policía Nacional Civil (PNC), Carrillo Palacios habría impactado contra un camión y posteriormente abandonado la escena, pero fue localizado e intervenido por las autoridades.
De manera preliminar, se informó que el bebé que permanece en estado crítico sería hermano del menor fallecido. Carrillo Palacios sería remitido por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas