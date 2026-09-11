José Simeón Cañas impulsó ante la Asamblea la abolición de la esclavitud en Centroamérica en 1824

La independencia de España no significó automáticamente la libertad para todas las personas en Centroamérica, ya que la esclavitud continuaba existiendo en la región.

El sacerdote y político José Simeón Cañas tuvo un papel importante en el proceso que llevó a su abolición.

Nacido en Zacatecoluca, Cañas formó parte de los primeros años de la vida política centroamericana y el 31 de diciembre de 1823 intervino ante la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América.

Su petición impulsó la discusión sobre la libertad de las personas esclavizadas, afectadas principalmente por su origen africano.

Finalmente, el 24 de abril de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la abolición de la esclavitud en los territorios centroamericanos, un detalle histórico que suele quedar fuera de las conversaciones sobre la independencia.