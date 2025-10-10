Jory Boy lanza su nuevo álbum «Matando La Liga 2» con Wisin, un proyecto discográfico que llega bajo el sello La Base Music Group del propio Wisin.

El reguetonero puertorriqueño presentó este jueves el disco, el cual consta de 19 canciones que integran su esencia tanto romántica como callejera.

La producción, que marca un hito en su carrera, incluye el tema «Replay» en colaboración con Farruko. El álbum, que cuenta con un comunicado oficial de la discográfica detallando su contenido, se enriquece con las participaciones de artistas de la talla de J Balvin, Chencho Corleone, Jowell y Randy.