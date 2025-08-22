Colombia enfrenta su jornada más sangrienta en la última década tras dos ataques simultáneos que dejaron una decena de muertos y decenas de heridos.

Un vehículo cargado con explosivos detonó frente a una base aérea en Cali, causando seis fatalidades y sesenta heridos, lo que motivó la inmediata militarización de la ciudad por orden del alcalde.

En paralelo, en el noroeste del país, la principal disidencia de las FARC emboscó con fusiles y drones a un escuadrón policial, derribando un helicóptero y acabando con la vida de casi diez uniformados.