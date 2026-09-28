Jornada móvil del RNPN

Ella es Aracely, junto a su esposo acudió al distrito de Cuscatancingo para renovar su Documento Único de Identidad, durante una de las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales.

Ambos pudieron realizar el trámite de forma gratuita, como parte de la medida que exonera del pago a quienes tengan un DUI con fecha de vencimiento entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Ana también llegó a esta jornada para actualizar su documento y realizar otros trámites. Asegura que estos puntos móviles facilitan el acceso a los servicios y agilizan el proceso.

Las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales se desarrollan en diferentes puntos del país. Además de la renovación del DUI, los usuarios pueden recibir orientación sobre los requisitos y el proceso para obtenerlo por primera vez.