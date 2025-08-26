El dengue continúa siendo una enfermedad altamente peligrosa para la salud. La población mantiene su vigilancia y no baja la guardia frente a esta amenaza. Por ejemplo, los residentes de la colonia Versalles en San Salvador, aseguran que se esfuerzan constantemente en mantener la limpieza y en aplicar abate para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.

Los síntomas, según la Organización Mundial de la Salud, son: fiebre alta mayor a 40 grados, dolor de cabeza, de ojos, musculares y articulares, además, náuseas, vómitos, glándulas inflamadas y erupción de la piel.

La municipalidad de San Salvador centro se mantiene realizando a diario campañas de fumigación, donde visitan casa por casa en colonias, desde enero a la fecha han intervenido en al menos 400 comunidades.

El dengue al ser un virus que es propagado por el zancudo, en temporada lluviosa el riesgo incrementa, afecta mayormente a niños y adultos mayores, se estima que anualmente en el mundo sufren la enfermedad al menos 390 millones de personas.