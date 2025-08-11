Durante un reciente concierto de los Jonas Brothers, la agrupación sorprendió al invitar a Demi Lovato al escenario. La artista, junto a Joe Jonas, interpretó temas icónicos de Camp Rock, transportando al público a la época en que estos éxitos marcaron su adolescencia. El momento se vivió con emoción y nostalgia entre los asistentes.

Las interpretaciones, que incluyeron canciones de las dos películas de Camp Rock, fueron recibidas con aplausos y cantos a coro. Para muchos, fue un reencuentro musical que combinó recuerdos, emociones y la energía característica de los artistas, consolidando un momento inolvidable para los fans.