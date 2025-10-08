Jennifer López y Ben Affleck han firmado oficialmente los papeles de su divorcio, poniendo fin a casi tres años de matrimonio después de una historia intermitente de dos décadas.

La artista, quien ha pasado el verano de gira, ha reconocido abiertamente que esta separación representa lo mejor que le ha pasado en la vida.

A pesar de que sus caminos personales tomaron rumbos distintos, ambos mantienen un último proyecto profesional en común. Se trata de la película Kiss of the Spider Woman, que protagoniza la cantante y cuyo productor ejecutivo es el propio Affleck.