JK Rowling encendió la controversia al calificar de «ignorante» a Emma Watson después que la actriz expresara en un podcast su deseo de mantener afecto hacia personas con opiniones divergentes.

La autora británica, quien celebró el fallo del Tribunal Supremo que elimina derechos legales de mujeres trans, acusó a Watson y Daniel Radcliffe de actuar como «portavoces» pese a su distanciamiento profesional de la saga.

Esta confrontación, que Watson lamenta no haber podido resolver mediante diálogo, mantiene profundamente dividido al fandom de Harry Potter entre defensores de derechos trans y seguidores de la postura biológica esencialista de la escritora.