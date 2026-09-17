Jhosse Lora Jr. estrena «Modo Avión», su apuesta por el regional mexicano

El cantante salvadoreño Jhosse Lora Jr. presentó «Modo Avión», su nuevo sencillo en género regional mexicano que forma parte de un EP de cinco canciones grabadas en distintos países.
El proyecto surgió de un ejercicio con sus seguidores: él les pidió contar sus historias y con ellas construyó las letras.
«Modo Avión» narra el caso de quien es dejado por otra persona, no porque el amor se acabara, sino por una traición.
El video se grabó en El Salvador, mientras que otras canciones del EP se filmaron en China, México y Colombia. Lora Jr. también ha explorado la banda y el suque, el ritmo salvadoreño de Paquito Palaviccini.